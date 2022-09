"Il a vraiment dit ça?": Jurgen Klopp se moque de la drôle d'idée du boss de Chelsea (vidéo)

L'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp a raillé l'idée avancée mardi par le nouveau président de Chelsea, l'Américain Todd Boehly, de disputer un match réunissant les meilleurs joueurs de Premier League, à l'image des "All-Star-Game" des sports américains.

"Il n'a pas froid aux yeux, il n'attend pas longtemps", a réagi l'entraîneur allemand lors d'une conférence de presse mardi soir, après la victoire de son équipe face à l'Ajax d'Amsterdam en Ligue des champions. "Quand il trouvera une date pour ce match, qu'il m'appelle", s'est amusé l'entraîneur allemand. "Dans les grands sports en Amérique, les joueurs ont quatre mois de pause. C'est complètement différent pour le football européen", poursuit l'ancien coach de Dortmund en faisant référence au calendrier toujours plus chargé.

"Je ne suis pas sûr que les gens veulent voir les joueurs de Manchester United, Liverpool, (Manchester) City, Everton réunis. Ce n'est pas une équipe nationale", a ajouté Klopp visiblement perplexe face à la proposition du président de Chelsea. "Il a vraiment dit ça?", a même questionné l'entraîneur.

"Est-ce qu'il veut aussi faire venir les Harlem Globetrotters et les faire jouer contre une équipe de football?", a-t-il ajouté.

"Les gens veulent plus d'argent"

Boehly, qui est copropriétaire des Blues depuis mai et possède des parts chez les Dodgers (baseball) et les Lakers (basket) de Los Angeles, a dévoilé cette idée mardi à New York, d'un forum organisé à New York par l'organisation SALT.

"Nous pensons que l'on pourrait facilement organiser un 'All-Star Game' opposant une équipe du Nord contre une du Sud et cela pourrait bénéficier financièrement à l'ensemble de la Premier League", a expliqué Boehly, précisant qu'il avait déjà fait part de sa proposition à ses homologues de Premier League. "Les gens veulent plus d'argent pour l'ensemble de la pyramide du football anglais. Lors du All-Star Game de la MLB (le championnat nord-américain de baseball) cette année, nous avons fait 200 millions de dollars (200 millions d'euros) avec juste un lundi et un mardi", avait notamment affirmé le nouveau patron des Blues.