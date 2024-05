Deux policiers grièvement blessés par balle par un homme dans un commissariat parisien

Les faits se sont déroulés peu avant 22H30 à l'intérieur du commissariat, selon une source proche du dossier qui a précisé que l'un des deux policiers avait son pronostic vital engagé. Ce que le parquet de Paris, sollicité par l'AFP, a confirmé plus tard.

"Les policiers sont intervenus et l'ont ramené ici (au commissariat) et c'est au moment de sa prise en charge qu'il a subtilisé l'arme" d'un fonctionnaire et a blessé "gravement" deux policiers.

Les fonctionnaires blessés ont été immédiatement transportés à l'hôpital de même que leur agresseur, lui-même blessé "grièvement" par un tir de riposte, a précisé le préfet de police.

"Nous sommes très préoccupés par l'état de santé (des deux policiers). Nous sommes tous très inquiets", a-t-il encore souligné, en apportant son "soutien aux effectifs du commissariat du 13e", "saluant leur courage et leur réactivité".