"Il ne ressent plus de gêne à la cheville": l'excellente nouvelle de Zinedine Zidane concernant Eden Hazard

L'entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane a donné des nouvelles d'Eden Hazard avant la réception de Villarreal jeudi. "Il se sent mieux, il est bien et est avec le groupe", a-t-il déclaré en conférence de presse mercredi.

Maintenu sur le banc lors de la victoire à Grenade lundi, le capitaine des Diables Rouges semblait être toujours gêné par sa cheville après sa blessure en février. Cependant, Zidane s'est voulu rassurant. "Il ne ressent plus la gêne qu'il avait il y a quelques jours, c'est une bonne chose. Le plus important est qu'il se sente bien." Eden Hazard devrait donc être de la partie jeudi soir lors du match face à Villarreal.

Un match crucial pour le club madrilène, où évolue aussi Thibaut Courtois, qui sera sacré champion d'Espagne s'il s'impose. "Quand on est revenu au travail après le confinement, après être resté près de trois mois à la maison, j'ai senti que les joueurs voulaient accomplir de grandes choses", a ajouté l'entraîneur français qui pourrait gagner son onzième titre à la tête des 'Merengue'. "Nous sommes ici pour une chose: nous ne pensons qu'à gagner le match de demain. C'est ce qui nous motive et nous nous préparons pour cela. Demain, nous allons être à fond comme lors de tous les matchs, l'adversaire en fera de même. Nous devons penser et nous concentrer sur le match de demain, qui sera difficile."