"Ils ont insulté le football", "Manque de respect": l'absence de Lionel Messi au Ballon d'Or enflamme la presse argentine

Lionel Messi ne sera pas Ballon d'Or. Pire que ça, le joueur argentin n'a même pas été retenu dans la liste des joueurs nommés pour le trophée. C'est la première fois depuis 2005 que la star du PSG ne figure pas dans une telle liste.

En Argentine, ce choix passe très mal. Les journaux du pays ne cachent pas leur surprise de voir Messi être privé de cette cérémonie, plus encore en raison de la présence, dans le même temps de son éternel rival, Cristiano Ronaldo. Le journal Olé, par exemple, qualifie l'absence de Messi de "surprise", avant de détailler son impression. "On savait que Lionel Messi, pour n'avoir remporté que la Ligue 1 avec le PSG, n'allait pas être candidat pour remporter le Ballon d'Or, que l'Argentin a obtenu sept fois, un record. Mais il est surprenant que la Puce ne figure même pas parmi les 30 nommés".

Mais un journaliste semblait particulièrement remonté, à savoir Gaston Recondo, qui travaille chez Tayc Sport. Dans un édito des plus acerbes, ce dernier a fustigé le jury du Ballon d'Or. "On ne sait pas s'il faut être agacé, en colère, rire, se moquer. Nous devons respecter les opinions de chacun, mais la question est de savoir si nous devons accepter docilement le manque de respect. Pour les Français, il y a 30 joueurs qui étaient meilleurs que Messi. (...) Trente. 30. Pas 3, pas 5, pas 10. T R E N T E", écrit-il dans son article. "Messi a été mis sur la touche pendant quelques mois à cause du Covid-19 et a eu du mal à s'adapter à Paris. Mais il est Messi. Lionel Andrés Messi. Le meilleur joueur du monde pendant une décennie et demie", a-t-il détaillé ensuite.

Avec une prédiction ambitieuse en fin d'article: Messi se vengera lors de la Coupe du Monde. "Il ne serait pas étonnant que, le 18 décembre, ils se regardent dans la salle de presse et se demandent comment l'homme qui porte le numéro 10 sur le dos en bleu et blanc ne figure pas parmi leurs 30 nommés. Ils ne savent pas ce que c'est de provoquer un Argentin", a écrit le journaliste argentin.

Lionel Messi a réussi une rentrée convaincante en Ligue 1 avec le PSG.