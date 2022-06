"Je me mettais nu et je lui disais de me faire un câlin": la drôle d'anecdote de Diego Costa sur sa relation avec N'Golo Kanté

N'Golo Kanté n'est pas un joueur comme les autres. Connu pour sa timidité et son humilité légendaire, le joueur français fait parfois l'objet de blagues de ses coéquipiers qui tentent tout pour essayer de le déstabiliser.

Voici une nouvelle preuve avec cette anecdote racontée par Diego Costa, son ex-coéquipier à Chelsea. Dans une interview accordée à la chaîne YouTube "Pilhado", l'attaquant espagnol est revenu sur cette époque et sur sa relation avec N'Golo Kanté.

"A Chelsea, j'essayais d'embrasser Kanté en plaisantant. Il est vraiment timide. Je me mettais tout nu sur la baignoire et je disais : "Kanté, fais-moi un câlin !", et il répondait "Non, non Diego, non", explique-t-il en plaisantant. "Il n'enlève même pas ses sous-vêtements pour prendre une douche", ajoute-t-il.

Des tactiques plutôt étranges, mais le caractère fantasque de l'hispano-brésilien n'est plus à prouver.