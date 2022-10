"On a perdu notre fille": Lorenzo Insigne, au bord des larmes, annonce une terrible nouvelle (vidéo)

Lorenzo Insigne traverse une période particulièrement compliquée. Le joueur italien, sous contrat à Toronto où il est arrivé cet été, n'était pas présent dimanche contre Philadelphie. Le club avançait des "raisons personnelles", ce qui a incité certains à chercher à comprendre. Devant cette insistance, Insigne a décidé d'organiser une conférence de presse, annonçant une nouvelle difficile.

"Vous savez tous que j’ai dû faire face à des problèmes personnels ces dernières semaines, mais tout le monde ne connaît pas les véritables raisons. Alors je vais clarifier la situation : moi et ma femme avons perdu notre fille, qui restera pour toujours dans nos cœurs. C’est difficile pour moi de parler de ce sujet, nous avons deux filles et grâce à elles, nous cherchons à aller de l’avant", a lancé l'ancien joueur du Napoli, au bord des larmes et logiquement très touché. Le bébé est décédé avant de naître.

Reste à lui souhaiter de vivre de merveilleux moments en famille jusqu'à ce qu'il se sente à nouveau prêt à penser au football, qui a une place bien secondaire dans ces situations.