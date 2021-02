"Putain de singe": Willian, joueur d'Arsenal, victime du racisme sur Instagram (photos)

Twitter n'entend pas censurer les commentaires venant de comptes anonymes, malgré les demandes des dirigeants de la Premier League après les protestations de plusieurs joueurs victimes de racisme, a indiqué vendredi le réseau social.

Le 11 février, dans une lettre ouverte au dirigeant de Twitter, Jack Dorsey, et à celui de Facebook, Mark Zuckerberg, les responsables du football anglais appelaient à des mesures "pour des raisons de simple décence humaine".

Plusieurs joueurs de couleur portant le maillot de Manchester United comme Anthony Martial et Marcus Rashford, ainsi que Reece James, de Chelsea, ont été la cible d'insultes et d'attaques sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. Quant à l'ailier d'Arsenal Willian, il s'est fait traiter de "singe" par deux utilisateurs d'Instagram après le match nul de son club jeudi soir face à Benfica (1-1). Les dirigeants du football anglais ont dénoncé "l'inaction" des responsables des deux réseaux. "Chez Twitter, nous sommes guidés par nos valeurs, et jamais autant que sur des sujets fondamentaux comme l'identité", a répondu le réseau social vendredi.

"Nous pensons que tout le monde a le droit de partager son avis sans avoir besoin de présenter une pièce d'identité. L'usage de pseudonymes est un outil vital pour s'exprimer dans des régimes oppressifs. Son rôle est tout aussi critique dans les sociétés démocratiques", a ajouté Twitter. Le réseau social américain a promis de travailler de concert avec le gouvernement britannique et les autorités du football anglais, notamment le groupe anti-raciste "Kick it out". "Nous rejoignons nos partenaires dans la condamnation du racisme et nous allons continuer de jouer notre rôle en nous attaquant à cette attitude inacceptable, tant en ligne qu'hors-ligne. Nous voulons réaffirmer qu'il n'y a pas de place pour le racisme sur Twitter", a ajouté le réseau.