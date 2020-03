"Si j'ai du talent, pourquoi pas ?": Thibaut Courtois se verrait bien devenir pilote automobile

Alors qu'il enchaîne les courses virtuelles ces dernières semaines, Thibaut Courtois continue de préparer sa reconversion. Si sa carrière dans le football est loin d'être terminée, le portier des Diables Rouges se verrait bien devenir pilote automobile à l'avenir.

Penser à son après-carrière est toujours un petit peu particulier. Thibaut Courtois a encore du temps devant lui, mais il semble déjà prêt à envisager une reconversion dans le sport automobile. Le Diable Rouge est un vrai passionné de sport mécanique et participe régulièrement à des épreuves virtuelles, venant d'ailleurs de courir trois GP virtuels avec de vrais pilotes de F1.

Il avait d'ailleurs surpris Stoffel Vandoorne la semaine dernière. "C'était marrant de terminer devant lui, même si c'était grâce à un accident", a souri le joueur dans les colonnes de la Dernière Heure. Mais cette passion, Thibaut Courtois espère pouvoir en vivre dans le futur.

Le Belge affirme passer plus de temps à jouer à des jeux de F1 qu'à des jeux de football. Au point de se sentir prêt à franchir le pas. "J''aimerais bien essayer une voiture de course sur un circuit pour voir quel est mon niveau. Si j'ai du talent, si je suis rapide, pourquoi pas?", a expliqué le portier. "On verra d'abord jusqu'à quel âge je vais jouer au foot", a-t-il ajouté.

Voilà un projet qui pourrait s'avérer intéressant !