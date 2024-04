Allemagne: le Bayern assure l'essentiel avant Arsenal, mais craint une longue absence pour Coman

L'attaquant du Bayern est sorti de la pelouse, épaulé par deux membres du staff médical du Bayern et a été remplacé par Jamal Musiala deux minutes plus tard.

"On espère que ça ne se comptera pas en mois. On va voir ce que donne l'examen exact et ce qui en ressort, mais on doit s'attendre à ce que dans les prochaines semaines, il ne soit pas disponible", a expliqué en zone mixte le directeur sportif du Bayern, Christoph Freund en zone mixte.

"C'est un gros bémol qui l'emporte un peu sur (la victoire)", a déclaré l'entraîneur bavarois Thomas Tuchel, en conférence de presse.