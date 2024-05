Allemagne: L'invincible Leverkusen écrit une page de l'histoire de la Bundesliga

Déjà assuré du titre depuis la 29e journée, le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso a reçu après la rencontre le Schale, trophée remis à l'issue de la saison au club sacré champion d'Allemagne et propriété exclusive du Bayern Munich de 2013 à 2023 inclus.

Un quart d'heure plus tard, sur un corner obtenu à la suite d'une remontée de balle express, Leverkusen a doublé la mise par Robert Andrich avec le talon. La réduction du score par Mert Kömür à l'heure de jeu n'a fait que relancer un semblant de suspense.

La fête a commencé dès la 12e minute, avec un pressing d'Amine Adli sur le gardien d'Augsbourg. Adli a contré la relance de Tomas Koubek et servi Victor Boniface, qui a facilement inscrit son 14e but en Bundesliga cette saison. La 28e victoire de l'exercice 2023-2024 était en route.

En atteignant le total de 90 points, le deuxième le plus élevé à un point des 91 du Bayern Munich version 2012-2013, le Werkself (le "onze de l'usine", surnom de l'équipe du club fondé en 1904 par le chimiste Bayer) a apposé le mot FIN à la section "Bundesliga" de son livre de la saison.

Trois jours plus tard, l'équipe prendra la direction du stade olympique de Berlin pour y jouer la finale de la Coupe d'Allemagne contre Kaiserslautern, pensionnaire de 2e division maintenu de justesse. Ce sera alors le 53e et dernier match de sa saison, avant la fête dimanche et un défilé dans les rues de Leverkusen.

L'occasion est belle de finir une saison parfaite avec trois trophées à ajouter au palmarès d'un club qui en avait remporté seulement deux (Coupe de l'UEFA, ancêtre de la Ligue Europa, en 1988 et Coupe d'Allemagne en 1993) en 120 ans d'existence.

Derrière la saison quasiment parfaite de Leverkusen, c'est Stuttgart qui s'est emparé de la deuxième place, grâce à sa victoire à domicile 4 à 0 contre le Borussia Mönchengladbach.

L'international guinéen Serhou Guirassy a terminé la saison sur un doublé, inscrivant ses 27e et 28e buts en Bundesliga, qui a mis le club souabe sur les rails de la victoire. Guirassy termine deuxième meilleur buteur du championnat derrière les 36 réalisations de l'attaquant anglais du Bayern, Harry Kane, touché au dos et absent samedi.

Pour finir deuxième, Stuttgart devait également compter sur une défaite des Munichois sur la pelouse de Hoffenheim, pour la dernière de Thomas Tuchel dans le costume d'entraîneur du Bayern. Les coéquipiers de Manuel Neuer ont mené 2 à 0 après six minutes de jeu, ont vu Hoffenheim revenir (2-2) puis s'imposer (4-2) dans les dernières minutes.

Sans trophée pour la première fois depuis la saison 2011-2012, le Bayern va désormais chercher un successeur à Thomas Tuchel.