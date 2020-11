Jeudi, Antoine Griezmann a vécu une mésaventure étonnante. L'international français, très critiqué par les fans du Barça en raison d'une mésentente potentielle avec Messi, a été pris pour cible à la sortie de l'entraînement.

Alors qu'il quittait le centre en voiture, des fans se venus se coller à sa voiture pour l'insulter et lui demander de "respecter Messi". Cette vidéo fait naître des polémiques et des divisions, entre les fans du Barça qui soutiennent le geste et ceux qui considèrent que cela va trop loin.

La relation entre Griezmann et Messi fait parler depuis l'arrivée du Français au Barça, en 2019. Les deux hommes auraient eu plusieurs mésententes qui auraient freiné le club, en prise à une sérieuse crise sportive. Les joueurs n'ont jamais nié, mais personne ne s'attendait à ce que cela prenne de telles proportions.