Vive émotion à Lyon: Ada Hegerberg marque après 707 jours de galère et fond en larmes (vidéo)

Lyon a pris la tête du championnat de France de foot féminin après avoir mis en déroute le Paris Saint-Germain (6-1), ébranlé par l'affaire du guet-apens dont a été victime la Parisienne Kheira Hamraoui, dimanche sur son terrain.



Le 4 novembre, l'internationale française de 31 ans, ramenée chez elle par sa coéquipière Aminata Diallo après un dîner d'équipe, s'est faite extraire du véhicule par deux hommes masqués qui l'ont rouée de coups sur les jambes avant de prendre la fuite.



Diallo, témoin de la scène, a été entendue durant deux jours par la police avant de ressortir libre sans charge retenue contre elle.



Aucune des deux joueuses, qui occupent le même poste au milieu, n'était présente à Lyon.



Mardi, après l'agression mais avant l'audition de Diallo par la police, les Parisiennes semblaient avoir surmonté le choc émotionnel lié à cette affaire, s'imposant face au Real Madrid (4-0) en Ligue des Champions pendant que les Lyonnaises battaient le Bayern Munich (2-1).



Dimanche, en revanche, le PSG, qui avait supprimé ses activités médias samedi après avoir demandé vendredi le report du match auprès de la Fédération, n'a pas existé, après avoir, peut-être, abandonné des forces mentales dans cet épisode, laissant l'OL, largement dominateur, prendre l'avantage dans la course au titre.



Les Rhodaniennes comptent trois points d'avance sur les championnes de France qui avaient ravi le titre à l'OL au printemps dernier après 14 sacres consécutifs, avec en prime une meilleure différence de buts (+37 contre +18).



Le résultat n'est pas décisif mais Lyon prend néanmoins déjà une option en infligeant lors de cette 8e journée du championnat sa première défaite de la saison au Paris Saint-Germain, qui a encaissé aussi ses six premiers buts.



Doublé pour Hegerberg



Catarina Macario a ouvert la marque en transformant un penalty accordé pour une faute commise sur elle-même par Amanda Ilestedt (15) avant que Danielle Van de Donk ne porte rapidement le score à 2-0 en reprenant un centre délivré de l'aile gauche par Selma Bacha (18).



Coup du sort supplémentaire : Paris Saint-Germain a compromis ses chances d'un retour à la marque après l'exclusion d'Ashley Lawrence, coupable d'une faute en position de dernière défenseure sur Melvine Malard dès la 27e minute.



Cette dernière était ensuite toute proche du 3-0 avec une reprise de la tête passant de très peu à côté après un centre de Delphine Cascarino (30).



Mais Malard a néanmoins inscrit le troisième but en reprenant de la tête un corner joué de la droite par Bacha (53) tout comme l'Espagnole Damarris Egurrola, sur une action similaire, venue de la gauche, pour porter le score à 4-0 (60).



Le PSG a sauvé l'honneur sur un but marqué, là aussi, sur corner par Ilested qui a devancé de la tête Christiane Endler sur une sortie mal maîtrisée (4-1, 75).



Mais la fin de partie a également permis à la Norvégienne Ada Hegerberg, ballon d'or 2018, d'inscrire ses deux premiers buts (78, 82) depuis son retour à la compétition, le 5 octobre, après 20 mois d'absence en raison de deux blessures au genou droit et au tibia gauche.