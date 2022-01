Après un terrible choc à la tête, Sadio Mané marque un bijou et puis s'écroule (vidéos)

Scènes incroyables lors du 1/8 de finale de la CAN entre le Sénégal et Cap Vert. Un peu avant l'heure de jeu, Sadio Mané est victime d'un choc à la tête avec le gardien Vózinha alors que le score est toujours de 0-0. L'attaquant de Liverpool reste de longs instants au sol avant de se relever. Le portier écope quant à lui d'un carton rouge, le deuxième de son équipe. 5 minutes plus tard, la star du Sénégal enveloppe parfaitement le ballon à l'angle du grand rectangle. Le deuxième gardien du Cap Vert est battu, les Sénégalais sont en liesse.

Mais la joie ne durera pas longtemps. Juste avant que le ballon ne soit remis en jeu, Mané s'écroule au sol, victime du contrecoup de ce choc à la tête. Heureusement, le joueur de Liverpool finit par se relever. Il sera finalement remplacé par prudence. Même s'il a marqué, on est en droit de se demander s'il aurait vraiment dû continuer après le terrible choc qu'il a subi.

Le Sénégal remportera finalement la rencontre 2-0.