Après l'Arabie Saoudite et les polémiques, la Supercoupe d'Espagne revient au pays

De la mer Rouge à l'Andalousie: après avoir inauguré sa nouvelle formule de "Final 4" l'an dernier en Arabie Saoudite, la Supercoupe d'Espagne revient au pays à partir de mercredi en raison de la pandémie de coronavirus, qui a obligé les organisateurs à reconsidérer leur juteux contrat avec les dirigeants saoudiens.

Un an après les polémiques qui avaient accompagné la "finale à quatre" à Jeddah, c'est sous le clément soleil d'hiver du sud de l'Espagne que vont s'affronter les quatre participants de cette nouvelle édition, avec les stars Lionel Messi et Karim Benzema. Loin de l'historique tempête de neige qui a balayé Madrid et une bonne partie de la péninsule ibérique le week-end dernier.

La première demi-finale opposera le FC Barcelone (deuxième de Liga la saison dernière) à la Real Sociedad (finaliste de Coupe du Roi) mercredi (21h00, 20h00 GMT) à Cordoue. La deuxième verra s'affronter le champion d'Espagne et tenant du titre en Supercoupe, le Real Madrid, et l'autre finaliste basque de la Coupe du Roi, l'Athletic Bilbao, jeudi à 21h00 (20h00 GMT) à Malaga.

La finale aura lieu dimanche à 21h00 (20h00 GMT) à Séville.

Un retour à la maison qui force le football espagnol à s'interroger sur la nécessité d'une délocalisation de la compétition en Arabie Saoudite.

Comme ses homologues français et italiens, qui disputent leurs trophées équivalents hors de leurs frontières depuis plusieurs années, la fédération espagnole de football (RFEF) avait pacté le déménagement de cette compétition mourante en Arabie Saoudite pour la période 2020-2022, en échange de 120 millions d'euros. Un contrat renouvelable sur trois ans à l'issue du premier bail.

En 2020, pour la première fois depuis sa création en 1982, ce trophée n'a donc pas opposé le vainqueur de la Liga à celui de la Coupe du Roi, mais les deux meilleurs du Championnat d'Espagne et les deux finalistes de la Coupe nationale. Il a été disputé en janvier au lieu d'août, à plus de 6.400 km et dix heures de vol de Madrid.

Un choix vivement critiqué en Espagne: très peu d'Espagnols ont pu assister aux trois matches de ce mini-tournoi à quatre disputés sous des chaleurs accablantes, et cette délocalisation vers un royaume ultraconservateur, très critiqué par les défenseurs des droits humains, a été mal accueillie par l'opinion publique.

C'est là-bas qu'avait débuté l'année noire du Barça, avec la défaite en demi-finale contre l'Atlético (2-3), le limogeage d'Ernesto Valverde et la nomination de Quique Setién dans la foulée. Et un an plus tard, le Barça arrive en position de force pour effacer ce mauvais souvenir.

Pour ce premier trophée de 2021 dans le football espagnol, les stades andalous seront toujours vides en raison des restrictions sanitaires.

Luis Rubiales, le président de la RFEF, a donc obtenu le feu vert des autorités compétentes au sein de sa fédération pour renégocier le contrat avec l'Arabie Saoudite, du fait de l'absence de public dans les stades saoudiens et de l'obligation de rapatrier le tournoi en Espagne.

Sur les terrains, le grand absent sera l'Atlético Madrid: finalistes l'an passé (0-0, 4-1 t.a.b. face au Real), les Colchoneros n'ont pas terminé aux deux premières places du championnat et ont été éliminés dès les 16es de finale de la Coupe du Roi l'an passé (2-1 a.p. face au Cultural Leonesa). Joao Felix, Luis Suarez, Diego Simeone et consorts n'auront donc pas l'occasion de prendre leur revanche sur leur rival voisin cette année.

Programme de la Supercoupe d'Espagne (12-17 janvier):

Première demi-finale, mercredi à Cordoue: Real Sociedad - FC Barcelone (21h00, 20h00 GMT).

Deuxième demi-finale, vendredi à Cordoue: Real Madrid - Athletic Bilbao (21h00, 20h00 GMT).

Finale: dimanche à Séville (21h00, 20h00 GMT).