Wenger raconte le transfert avorté de Cristiano Ronaldo à Arsenal

En marge de la présentation de son autobiographie "My Life in Red and White", l'ancien manager d'Arsenal Arsène Wenger a raconté son plus grand regret: Cristiano Ronaldo.

C'est une histoire connue de tous les amateurs de football: Cristiano Ronaldo a failli signer à Arsenal en 2003, mais le transfert ne s'est pas fait à cause de la soudaine apparition de Manchester United dans les ultimes instants de la négociation.

Il s'agit du plus grand regret d'Arsène Wenger, manager des Gunners (1996-2018). C'est ce qu'il a rapporté au Guardian en marge de la présentation de son autobiographie "My Life in Red and White": "Je dirais qu'il n'y a pas un joueur, il y en a 50. D'un autre côté, le plus proche de cela était peut-être Cristiano Ronaldo, lorsqu'il a signé pour Manchester United. Nous avions un accord avec le Sporting et Manchester United a pris Carlos Queiroz comme entraîneur adjoint, et ils ont surenchéri rapidement et ont pris Ronaldo. Mais nous avions un accord. Il avait le maillot d'Arsenal, j'ai déjeuné avec lui et sa mère au terrain d'entraînement. C'est un exemple, mais il y en avait tellement. L'histoire d'un grand club regorge de grands joueurs manqués!".

La suite, vous la connaissez: Cristiano Ronaldo explose chez les Red Devils (2003-2009) avant une décennie de succès du côté du Real Madrid (2009-2018) et un dernier challenge à la Juventus, pour un total de 5 Ballons d'Or et 5 Ligue des champions, entre autres.