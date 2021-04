Ressenti, rééducation et retour: Axel Witsel se confie sur sa grave blessure (vidéo)

Axel Witsel continue sa rééducation, en Belgique, pour se remettre de sa rupture au tendon d'Achille. Une blessure sérieuse, qui l'éloigne des terrains pour un certain temps. Mais jusqu'ici, tout se déroule comme prévu.

Il y a presque trois mois, Axel Witsel était victime d'une rupture du tendon d'Achille. Une blessure sérieuse, qui doit en théorie l'éloigner six mois des pelouses. Mais le joueur de Dortmund continue sans doute de rêver d'un retour rapide pour pouvoir aider les Diables Rouges lors de l'Euro 2020.

Dans une courte vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Witsel a donné des nouvelles de sa rééducation. Il est d'abord revenu sur cette rencontre où tout a basculé pour lui. Sur une accélération, il a ressenti quelque chose de très anormal. "C'est un peu comme un bout de bois qu'on casse en deux", lâché le milieu de terrain. "J'ai entendu un gros bruit, un crac. J'ai compris tout de suite que mon tendon d'Achille était cassé", précise-t-il ensuite.

Depuis lors, Witsel est en rééducation, sous les conseils de Lieven Maesschalck, qui connait très bien le Diable Rouge. Et jusqu'ici, tout va pour le mieux. "On avance bien, au jour le jour et pour le moment, ça se passe très bien. J’ai fait pas mal de progrèsJe n’ai pas encore de date pour le moment pour un retour à l’entraînement, même seul. Tout dépend de mon évolution dans les deux ou trois semaines à venir", a expliqué Witsel.

L'espoir de le voir jouer l'Euro dépendra donc de ces semaines décisives.