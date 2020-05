Barrages L1/L2: le CNOSF rejette les recours de l'AC Ajaccio, Troyes et Clermont

Les dirigeants de l'AC Ajaccio Alain Orsoni (d) et Léon Lucciani (g) lors de la réception du Havre AC au stade François Coty, le 20 mai 2018PASCAL POCHARD-CASABIANCA

hémLe Comité national olympique et sportif français (CNOSF) a rejeté les recours de l'AC Ajaccio, Troyes et Clermont, trois clubs de Ligue 2 qui souhaitaient organiser des barrages d'accession en L1, a indiqué lundi la Ligue (LFP), confirmant une information de L'Equipe.

L'instance de conciliation a proposé aux équipes requérantes de s'en tenir à la décision du Conseil d'administration de la LFP du 30 avril, entérinant la fin du Championnat sans la possibilité pour les troisième, quatrième et cinquième de L2 de disputer des play-offs.

Les trois formations, virtuellement qualifiées pour ces barrages, contestaient l'arrêt définitif de la saison qui les prive d'une chance de monter.

Cette décision est un pas de plus vers un retour à la normale, après que l'annonce d'arrêter la L1 et la L2 devant la pandémie de coronavirus a retourné le football français.

Le CA de la LFP a choisi de faire monter seuls les premier (Lorient) et deuxième (Lens), pendant qu'Amiens et Toulouse, respectivement 19e et 20e de L1, font le chemin inverse. Mais ces deux derniers clubs contestent toujours leur rétrogradation.