Belgique-Roumanie EN DIRECT: les Red Flames sont en démonstration (6-1)

Les Belgian Red Flames affrontent la Roumanie, à Louvain, pour tenter de se rapprocher un peu plus de l'Euro 2021, qui serait leur deuxième consécutif. Pour y arriver, elles doivent vaincre la Roumanie, troisième du groupe H.

83' - ET DE 6 ! Vanhaevermaet fait 6-1 !

80' - BUT ! Dhont dait 5-1 en sortant du banc.

70' - Le rythme a baissé, c'est logique.

60' - Meluta est exclue pour une faute sur Cayman.

55' - 4-1 ! Wullaert régale dans la surface et inscrit un triplé avant que la Roumanie ne réduise le score via Rus.



45' - C'est reparti

45' - La pause à Louvain. 3-0 !

44' - ET LE TROISIEME BUT ! Wullaert est parfaitement lancée en profondeur et elle crucifie la gardienne. Le doublé !

38' - Les Roumaines ont du mal à réagir.

26' - BUUUUT ! Janice Cayman fait le break avant la demi-heure ! Un centre contré revient dans ses pieds et c'est but !



18' - PENALTY pour les Red Flames ! Wullaert le converti immédatement, 1-0 !

12' - Carton jaune pour Corduneanu auteur d'une faute sur Wullaert.

8' - Première grosse occasion belge ! Vandevelde place sa tête mais la gardienne est dessus.

6' - Rus obtient un bon ballon en profondeur, mais De Neve intervient.

5' - Début de match équilibré. Peu d'occasion jusqu'ici.

0' - Et c'est parti !

Les compositions

Belgique: Evrard, Deloose, Biesmans, De Neve, Philtjens, Missipo, Vanhaevermaet, Vande Velde, Vanmechelen, Wullaert, Cayman.



Roumanie: Paraluta, Sandu, Oprea, Meluta, Corduneanu, Vatafu, Ciolacu, Olar-Spanu, Carp, Laiu, Rus.

L'avant match

Les Red Flames, équipe nationale féminine de football, sont à la veille de défier la Roumanie sur la pelouse du stade Den Dreef de Louvain (17h30) pour le compte de la cinquième journée du groupe H des qualifications pour l'Euro 2022.



Le duel contre la Roumanie est le premier depuis le 10 mars et la pause liée au coronavirus. Après quatre matches, la Belgique et la Suisse sont invaincues dans le groupe H. La Roumanie est troisième avec 3 points sur 9. La Croatie (3 sur 12) et la Lituanie (0 sur 15) complètent le classement. Malgré l'absence de Tine De Caigny, la Roumanie ne devrait a priori pas poser de problèmes à la sélection d'Ives Serneels. C'est probablement le duel de mardi en Suisse qui sera déterminant dans l'optique de la qualification directe.

Les neuf vainqueurs de groupe et les trois meilleurs deuxièmes se qualifieront pour le Championnat d'Europe en Angleterre. Les six autres deuxièmes de groupes joueront un barrage. L'Euro a été reporté à 2022 (6-31 juillet) pour éviter la concurrence de l'Euro 2020 masculin, lui aussi reporté d'un an en raison de la pandémie de Covid-19 (11 juin-11 juillet 2021).