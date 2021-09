Bleues: "Je peux vous assurer que ça vit bien", insiste Diacre

L'annonce du capitanat de Wendie Renard "a fait que c'est encore mieux", "je peux vous assurer que ça vit bien" à l'intérieur de l'équipe de France, a affirmé lundi la sélectionneuse Corinne Diacre depuis Murka Sobota, où les Bleues affrontent la Slovénie mardi.

Q: Allez-vous reconduire l'équipe victorieuse en Grèce pour peaufiner les automatismes, ou intégrer des nouvelles joueuses dans la rotation?

R: "C'est un match officiel. Avec mon staff, on est partagé entre faire quelques changements et garder le même groupe, pour le moment on n'a pas pris la décision. On va se voir ce soir, on attend aussi la dernière séance d'entraînement. On n'est pas à l'abri d'un pépin, dans le passé ça ne nous a pas porté chance d'anticiper les choses. Donc là on s'abstient et on en parlera ce soir."

Q: Le jeu était fluide en début de rencontre contre la Grèce, un peu moins en seconde. Les changements peuvent-ils gripper la dynamique?

R: "Oui, c'est sûr. On a le droit à cinq changements, donc quand le score est acquis on essaye d'en profiter. On a beaucoup de joueuses dont les temps de jeu étaient très disparates en ce début de saison, en raison des premiers tours de Ligue des champions notamment. On a préservé certains organismes, notamment (Charlotte) Bilbault et (Sandie) Toletti. D'autres ont beaucoup joué. Maintenant je vois midi à ma porte, j'ai un match à gagner, même si on essaye malgré tout de jouer le jeu par rapport aux clubs aussi, faire attention à ce que les joueuses rentrent sur leurs deux jambes."

Q: Vu l'état de la pelouse, ce n'est pas garanti...

R: "Il faut s'adapter, c'est comme ça. On sait que les équipes adverses ne vont pas nous mettre dans les meilleures conditions, le terrain ne semble pas très large non plus. Ca va favoriser une défense regroupée, mais ce sera à nous de trouver les solutions. On sait que nous sommes attendues, nous sommes les favoris du groupe, on a un statut à défendre. J'entends dire partout que c'est facile de mettre dix buts, ce n'est pas simple. Contre la Grèce on s'est rendu la tâche facile, on a fait les choses très sérieusement. Il faudra rééditer la performance demain."

Q: Face à la Slovénie, la stratégie sera-t-elle d'attaquer fort d'entrée?

R: "Surtout, ne pas sous-estimer l'adversaire d'abord. Ensuite, mettre en application ce qu'on travaille, ce qu'on a bien pu faire contre la Grèce, peut-être encore hausser notre niveau d'exigence parce que cette équipe est supérieure encore. (...) On a relevé des atouts, offensifs surtout. Une ligne d'attaque assez performante, avec des joueuses très intéressantes, et un collectif qui joue vers l'avant. Elles jouent parfois regroupées mais avec l'intention à la récupération de se projeter. On verra comment nous parviendrons à nous adapter aux conditions."

Q: En interne, comment le groupe digère-t-il l'annonce du capitanat de Wendie Renard? En parlez-vous?

R: "Des discussions, il y en a eu. Maintenant, on est focalisé sur notre objectif du stage qui est de prendre six points. Il y a une bonne ambiance, mais qu'il y avait déjà il y a quelques temps. C'est vrai que cette annonce-là, conjointe avec Wendie, a fait que c'est encore mieux. Au niveau du staff aussi on vit bien, le groupe vit bien. Elles prennent les choses en main concernant leur projet de vie, c'est-à-dire tous les temps morts, Dieu sait qu'il y en a quelques-uns. C'est à elles de trouver des choses. Si on peut les aider, on les aidera, mais je peux vous assurer que ça vit bien."