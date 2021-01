Boca Juniors remporte la coupe de la ligue rebaptisée "Copa Diego Maradonna"

Boca Juniors a remporté dimanche la Coupe Diego Maradona, la Coupe de la Ligue renommée au nom de l'ancien joueur argentin après sa disparition en novembre dernier. Les 'Xeneize' ont battu aux tirs au but (5-3) Banfield. Le temps règlementaire s'était achevé sur le score de 1 but partout.

La "Copa Diego Maradona" réunissait les 24 clubs de la première division argentine, répartis en six groupes lors de la première phase. Les reports à cause du coronavirus ont poussé la Ligue argentine de football à organiser ce tournoi afin de reprendre la compétition et de déterminer les qualifiés pour la Copa Libertadores et la Copa Sudamericana. Décédé le 25 novembre dernier, Diego Maradona a effectué deux passages à Boca Juniors, en 1981-1982 et de 1995 à la fin de sa carrière, en 1997.

