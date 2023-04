Bonne nouvelle pour De Bruyne: une intelligence artificielle prédit une IMMENSE réussite pour Manchester City

Quel suspense en Premier League. Plus que jamais, le futur vainqueur du championnat anglais est indécis, tant Manchester City et Arsenal se rendent coup pour coup. Un "superordinateur" s'est mouillé et prévoit l'avenir, du moins le souhaite.

En effet, FiveThirtyEight utilise une intelligence artificielle (Soccer Power Index) qui calcule et anticipe les futurs résultats footballistiques en se basant sur ceux du passé. Son système a anticipé le classement final de la Premier League et selon lui, Manchester City finirait premier avec 88 points. Le malheureux Arsenal ne serait que second, avec 85 points. Manchester United et Newcastle compléteraient le top 4, aux alentours des 72 points.