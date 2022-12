C'est officiel: Cristiano Ronaldo s'est engagé avec un nouveau club et touchera un salaire record

C'était dans l'air depuis un mois et c'est maintenant officiel. Cristiano Ronaldo s'est engagé avec le club d'Arabie Saoudite Al-Nassr. La star portugaise s'offre donc un voyage exotique, pour ce qui est sans doute son dernier challenge, à 37 ans.

Selon le journaliste Fabrizio Romano, il a signé un contrat jusqu'en 2025 et touchera 200 millions d'euros par an. C'est le plus gros salaire de l'histoire du football.

L'ancien joueur de Manchester United, du Real Madrid et de la Juventus rejoint le deuxième du championnat d'Arabie Saoudite. Il sera entraîné par le Français Rudi Garcia et jouera avec des joueurs bien comme David Ospina et Vincent Aboubakar