C1: le cauchemar de Varane continue, les fantômes du Real ressuscitent

Le Real Madrid tombe d'entrée: comme la saison passée, où il avait chuté 3-0 chez le Paris SG, le Real s'est lourdement incliné 3-2 mercredi, dès la première journée de C1, face au modeste Shakhtar Donetsk, à cause notamment d'une défense et d'un Raphaël Varane complètement déboussolés.

Deux mois après avoir vécu le pire en condamnant son équipe à l'élimination avec deux grosses boulettes chez Manchester City en 8e de finale retour de la dernière édition, Varane (27 ans) a vu son cauchemar se prolonger mercredi soir pour le grand retour du Real Madrid en Ligue des champions.

Après l'ouverture du score du Brésilien Tetê (20e) pour le Shakhtar, le défenseur central, international français aux 68 sélections, a marqué un but contre son camp (33e) en tentant d'éloigner un ballon dangereusement repoussé dans la surface par Thibaut Courtois.

- Sans Ramos, Varane s'écroule -

Puis dix minutes plus tard, le champion du monde français a été trop absorbé par le ballon près de la ligne médiane, et a trop tardé dans son repli pour empêcher Manor Solomon d'inscrire le but du 3-0 pour les Ukrainiens, après une talonnade de l'insaisissable Tetê.

Malgré le semblant d'espoir créé par les jolis buts de Luka Modric (54e), d'une frappe limpide des 30 mètres dans la lucarne, et de Vinicius (59e) sur une interception quinze secondes après son entrée en jeu à la place de Luka Jovic, ces réalisations n'ont rien changé au résultat...

Idem pour l'ultime but de Valverde (90e+2), invalidé par l'arbitrage vidéo.

Après la déroute à Manchester début août (1-2, 2-1), les médias espagnols avaient assuré que c'était "la pire prestation de sa carrière" et qu'un soirée comme ça ne se produirait qu'"une seule fois".

Mais amputé de son acolyte et capitaine habituel Sergio Ramos (touché à un genou mais très présent par la voix dans les tribunes du petit stade Di Stéfano), et associé au Brésilien Eder Militao (qui l'avait également assisté à Manchester en août), Varane, alors qu'il sortait d'une fenêtre internationale solide avec les Bleus, a encore une fois offert une prestation médiocre en Ligue des champions.

- "On mérite les critiques" -

Une fébrilité défensive qui a largement de quoi inquiéter Zinédine Zidane et l'ensemble du Real Madrid, après la défaite prémonitoire de samedi à la maison face au promu Cadix (1-0), et à trois jours d'un premier clasico de la saison au Camp Nou déjà importantissime.

"On mérite les critiques, nous tous, et moi le premier", avait déclaré Zidane mardi en conférence de presse d'avant-match. "Car au bout du compte, c'est moi qui suis responsable de tout cela, pas les joueurs", avait ajouté le technicien.

"On est tous dans le même bateau. C'est logique qu'il y ait des critiques quand on est dans un club comme le Real Madrid et que l'on fait un match comme celui de l'autre jour (contre Cadix). La seule chose que l'on peut et que l'on doit faire, c'est se remettre au travail et penser au prochain match", avait tonné "Zizou".

Mais le message n'est pas passé. Comme lors de la saison 2019-2020, le Real a saboté lui-même son début de campagne européenne. La traumatisante défaite 3-0 au Parc des Princes en septembre 2019 avait emmené les Merengues vers la deuxième place de leur groupe derrière le PSG... et vers un 8e de finale très relevé contre City, dont l'issue leur a été fatale.

Après ce retour raté en C1, Zidane et le groupe madrilène passeront encore au révélateur samedi à 14h00 GMT chez le Barça, qui a retrouvé des couleurs contre le club hongrois de Ferencvaros mardi (5-1) en Ligue des champions. Et en cas de nouveau résultat défavorable, la Maison blanche plongera elle aussi dans une nouvelle crise.