Ce couple américain fait 31h de voyage pour voir jouer Tottenham... dont le match est annulé (photo)

Les Spurs de Tottenham ont des fans qui viennent de loin. La preuve avec Ken et sa compagne, originaires de Dallas aux États-Unis. Le couple avait d'ailleurs décidé de venir les soutenir à Burnley hier.

Visiblement, le voyage n'était pas de tout repos: le couple a voyagé 31h. Pour rien, puisque la rencontre a été reportée après une grosse chute de neige. "?De Dallas, à Londres, jusqu’à Burnley (presque arrivé) : 31 heures - pas dormi - alimenté par du café, des biscuits au fromage et encore du café. Des températures glaciales et de la neige prévue pour le match. Les choses sont ainsi faites et prouvent qu’on aime son club", a écrit Ken sur Twitter.

Harry Kane, qui joue à Tottenham, a alors réagi et offert un cadeau aux Américains. "Je viens de voir ça et je suis absolument désolé pour vous ! Pour votre engagement et pour compenser l'annulation du match, j'aimerais vous inviter à un match à domicile lors de votre prochain passage à Londres", a écrit l'attaquant anglais, ponctuant leur mésaventure par un joli geste.