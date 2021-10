Images magnifiques en Angleterre: ce médecin sauve la vie d'un fan et reçoit l'ovation de tout le stade (vidéo)

Le docteur Prichard est devenu une star pour son comportement remarquable. Il a en effet participé à une opération de sauvetage dans les tribunes ce dimanche, en plein match, avant de recevoir l'ovation du stade.

Le docteur Prichard fait le tour des réseaux sociaux, alors qu'il n'y dispose d'aucun compte. Ce médecin britannique était dans les gradins, dimanche, lors du duel entre Newcastle et Tottenham (2-3). Une rencontre stoppée à 5 minutes du repos, lorsque supporters et joueurs ont demandé une intervention d'urgence sur un fan victime d'un malaise cardiaque en tribune.

Tom Prichard a vu cela se produire et n'a pas hésité une seconde à porter secours à la victime. "J'étais assis en tribune et j'ai remarqué qu'il se passait quelque chose. Les supporters appelaient les stewards et les secouristes et il y avait une dame qui faisait un massage cardiaque à quelqu'un", a expliqué le docteur à la BBC. "Je suis alors allé donner un coup de main avec un ami également médecin (Matthew Anderson, ndlr). Heureusement, un médecin urgentiste est très rapidement arrivé", a-t-il détaillé.

L'opération a duré plusieurs minutes. Mais la victime a finalement été stabilisée. C'est alors que le docteur Prichard a été surpris par les ovations du public. "Je me suis concentré sur le problème et quand je suis retourné à ma place, je n'avais aucune idée que le jeu avait été arrêté ni que nous étions encore en première mi-temps. Il n'y avait pas que moi. J'avais un autre ami médecin qui m'a aidé. Le médecin du club de Newcastle était là également, donc il n'y avait pas que moi. Mais lorsque je suis retourné à mon siège et que 10 000 supporters ont crié 'héros', c'était l'un des plus beaux moments de ma vie", a-t-il reconnu, visiblement ému.

Pour la petite histoire, le docteur Pichard est médecin dans une équipe de rugby à Newcastle.