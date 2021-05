Pelouse envahie, bus bloqué, match reporté: les supporters sèment le CHAOS dans le stade de Manchester United (vidéo)

La rencontre du championnat d'Angleterre entre Manchester United et Liverpool, programmée dimanche, a été reportée à la suite de l'envahissement du terrain d'Old Trafford par des supporters mancuniens et des manifestations devant le stade. Manchester United l'a annoncé dans un communiqué publié sur son site.

Les Red Devils ont expliqué que la décision a été prise sur base des "considérations de sûreté et de sécurité par rapport aux manifestations d'aujourd'hui". "Des discussions vont maintenant avoir lieu avec la Premier League pour trouver une nouvelle date", a précisé le club.

En début d'après-midi, des milliers de supporters s'étaient rassemblés pour manifester autour du stade contre la famille Glazer, les très impopulaires propriétaires américains du club. Dans le même temps, des dizaines de supporters s'étaient massés devant l'hôtel où étaient réunis les joueurs, pour empêcher le départ des bus vers le stade. Détestés par une bonne partie du public, depuis le rachat par endettement du club en 2005, qui a plombé ses comptes de plusieurs centaines de millions d'euros à rembourser, les Glazer ont commis une nouvelle erreur il y a deux semaines en participant au projet de Super Ligue européenne dissidente.

Ils s'étaient rapidement retirés avec tous les clubs anglais, présentant même des excuses dans une lettre ouverte. Cela n'a pas suffi à calmer la frange la plus radicale des fans de MU, qui a même pénétré dans l'enceinte du stade pour aller sur la pelouse et dans les gradins, toujours interdits aux supporters en raison du Covid. "Vous pouvez acheter notre club mais vous ne pourrez pas acheter notre coeur et notre âme", pouvait-on notamment lire sur une bannière.

L'une des principales conséquences de ce report est que Manchester City, qui aurait été sacré champion en cas de victoire de Liverpool, devra attendre. Si le match n'est pas reprogrammé avant, City, qui affronte le Paris Saint-Germain en demi-finale retour de la Ligue des champions mardi, pourra, au plus tard, s'assurer le titre en recevant Chelsea samedi prochain.

Une enquête ouverte

La Greater Manchester Police (GMP) a ouvert une enquête après que deux agents ont été blessés dans ces incidents. Près du stade, des bouteilles et des barrières ont été lancées sur la police. Deux agents ont été blessés. Un d'eux a été "attaqué avec une bouteille et a subi une importante blessure au visage nécessitant un traitement hospitalier d'urgence", selon le GMP.

Selon Russ Jackson, chef adjoint de la police, nombreux manifestants n'avaient pas l'intention de protester pacifiquement. Il a condamné un comportement "imprudent et dangereux". Le mécontentement des supporters des Red Devils ne date pas d'hier. Et il a augmenté avec le projet - finalement abandonné - de Super League, soutenu par les propriétaires du club.