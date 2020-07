Christian Benteke se fait exclure après... le coup de sifflet final

Crystal Palace, avec Christian Benteke aligné toute la rencontre, s'est incliné 2-0 à Aston Villa, dimanche, lors de la 35e journée du championnat d'Angleterre. Le Diable Rouge a reçu un carton rouge après le coup de sifflet final, a indiqué la Premier League.



En première période, un but de Sakho pour Crystal Palace avait été annulé suite à l'intervention du VAR, en raison d'une faute de main du défenseur français. Benteke a ensuite hérité d'une belle occasion. Le Diable Rouge s'est cependant heurté à un bon Pep Reina (42e). Trezeguet, ancien joueur d'Anderlecht et de Mouscron, a marqué les deux buts d'Aston Villa (45e+4 et 59e). Après la rencontre, Benteke a reçu un carton rouge suite à un "incident" avec Ezri Konsa. Crystal Palace (42 points) est quatorzième. Aston Villa, privé de Bjorn Engels, blessé au tendon d'Achille, garde espoir dans la lutte pour le maintien: les 'Villans' sont 18e avec 30 points, quatre de moins que le premier sauvé, Watford, à trois journées de la fin.