Deux mois après son arrêt cardiaque, Christian Eriksen a retrouvé l'Inter Milan (photos)

Christian Eriksen est de retour au centre d'entraînement de l'Inter Milan. Le 12 juin dernier, le joueur danois était victime d'un arrêt cardiaque lors d'un match de l'Euro 2020. Après avoir subi une opération pour implanter un défibrillateur, il a observé quelques semaines de repos. Il est aujourd'hui de retour dans son club, où son avenir va se jouer.

Les règles en Italie sont beaucoup plus strictes que dans d'autres pays sur les questions médicales et il n'est pas possible pour un footballeur de jouer avec un défibrillateur implanté. Il va devoir réaliser des tests médicaux pour savoir s'il peut se passer de ce dispositif. Physiquement, le joueur est en bonne condition. Il suivra un programme de récupération suggéré par les médecins danois et aura un suivi clinique poussé dans les prochaines semaines. Mais il n'est pas encore certain de pouvoir rejouer avec l'Inter Milan.

Quoi qu'il en soit, ses équipiers lui ont réservé l'accueil qu'il mérite et le revoir avec un maillot fait chaud au coeur !