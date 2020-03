Coronavirus: le FC Barcelone va distribuer 30.000 masques au ministère catalan de la santé

Le FC Barcelone a annoncé samedi sur son site Internet qu'il a distribué 30.000 masques au ministère catalan de la santé grâce à son partenariat avec la compagnie d'assurance chinoise Taiping Life Insurance.

"Les masques seront distribués par le club, via la Barça Foundation, aux ministère catalan de la santé pour les distribuer aux groupes de personnes qui en ont le plus besoin. Ces masques sont donnés par la compagnie d'assurance chinoise Taiping Life Insurance, un partenaire régional du club. Cela veut dire que les autorités pourront les distribuer au mieux pour aider dans la lutte contre le coronavirus", a expliqué le club dans un communiqué.

"Ce sont des masques à usage quotidien pour le personnel non-médical, fabriqués en Chine et arrivés cette semaine à Barcelone. Ils seront distribués dans les maisons de repos. Cette action est un autre exemple de la volonté du FC Barcelone de se rendre utile. Depuis le début de la crise, le club s'est mis au service des autorités sanitaires pour les aider à respecter et à appliquer toutes ses instructions, recommandations et ordres. Afin de combattre la propagation du virus et d'en atténuer les effets du mieux que possible."

> CORONAVIRUS BELGIQUE: consultez les dernières infos

> CORONAVIRUS SYMPTÔMES: voici les signes qui montrent que vous pourriez avoir le Covid-19

> CORONAVIRUS BELGIQUE: CARTES de répartition par province, âge et sexe