Coronavirus: les matches de Ligue des champions et d'Europa League reportés

Toues les rencontres prévues cette semaine en Ligue des Champions et en Europa League sont reportés en raison du Coronavirus, a annoncé l'UEFA, l'Union européenne de football, dans un communiqué vendredi.

"Au regard des développements relatifs à la propagation du COVID-19 et des décisions prises par plusieurs gouvernements, tous les matches de compétitions de clubs de l'UEFA programmés la semaine prochaine sont reportés", a annoncé l'instance européenne, ce qui inclut les huitièmes de finale retour de Ligue des Champions et d'Europa League prévus de mardi à jeudi.

Cela concerne en Ligue des Champions, les duels de mercredi entre le Bayern Munich et Chelsea d'une part, Barcelone et Naples d'autres part. Juventus/Lyon et Manchester City/Real Madrid, initialement programmés mardi, avaient d'ores et déjà été reportés pour cause de mise en quarantaine des joueurs turinois et madrilènes.

En conséquence, le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions et de l'Europa League, prévu le 20 mars, est reporté. Les rencontres comptant pour les quarts de finale de la Youth League prévues mardi et mercredi sont également reportées.