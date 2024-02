Coupe de France: Lyon-Strasbourg en ouverture, en attendant les "petits" et le PSG

Lyon-Strasbourg, affiche entre clubs de Ligue 1, ouvre mardi les quarts de finale de la Coupe de France avant l'entrée des outsiders, Rouen (National) contre Valenciennes (L2) mercredi et Le Puy (N2) contre Rennes (L1), jeudi.

Le premier demi-finaliste sera connu mardi soir, et ce pourrait être Lyon, qui revient de loin. Longtemps relégables, les Rhodaniens viennent d'enchaîner cinq victoires toutes compétitions confondues.

Les coéquipiers du capitaine et "général" Alexandre Lacazette, auteur de trois buts sur la série, se retrouvent à huit points d'une qualification européenne via le championnat, à trois matches seulement via la Coupe.

Les Alsaciens en revanche ont perdu leurs quatre derniers matches de L1 et n'ont que trois points d'avance sur le barragiste.