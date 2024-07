Grosses amendes, interdiction de vendre des tickets: l'UEFA charge 7 pays après des incidents racistes à l'Euro 2024

L'Albanie, la Hongrie, l'Autriche, la Slovénie, la Serbie, la Roumanie et la Croatie ont été épinglées par l'instance de l'éthique et de discipline de l'UEFA mercredi. La Croatie est la plus sévèrement sanctionnée pour des actes commis lors de ses trois matches de poule contre l'Espagne, l'Albanie et l'Italie. Les Croates ont écopé d'une amende de 50.000 euros et les supporters croates seront interdits de déplacement lors du prochain match organisé par l'UEFA.

La Roumanie devra payer une amende de 40.000 euros, l'Albanie, la Hongrie, la Slovénie et la Serbie de 30.000 euros et l'Autriche de 20.000 euros. Les fédérations roumaines et serbes sont aussi interdites de vendre des tickets à leurs supporters pour le prochain match en déplacement de leur équipe, organisé par l'UEFA. La Hongrie, l'Autriche, l'Albanie et la Slovénie ont écopé de la même sanction mais avec un sursis de deux ans.