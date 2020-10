Cristiano Ronaldo testé positif au coronavirus

La star du ballon rond Cristiano Ronaldo a été testé positif au coronavirus, a annoncé mardi la fédération portugaise de football.

Cristiano Ronaldo a été testé positif au Covid-19, a annoncé mardi la fédération portugaise de football, deux jours après le match nul (0-0) du Portugal contre la France auquel l'attaquant de la Juventus Turin a participé.

La star du ballon rond, lauréat de 5 Ballons d'Or, ne présente pas de symptôme. Il a été placé en isolement et ne jouera pas contre la Suède mercredi en Ligue des Nations.

Suite à ce cas positif, les autres joueurs portugais ont effectué de nouveaux tests ce mardi matin, tous avec des résultats négatifs, et sont à la disposition du sélectionneur Fernando Santos pour l'entraînement de mardi après-midi, a précisé la fédération portugaise.

Ronaldo et plusieurs de ses équipiers sud-américains de la Juventus - Dybala, Cuadrado, Danilo et Bentancur - avaient été signalés par leur club aux autorités sanitaires locales pour avoir quitté Turin afin de rejoindre leur sélection malgré la procédure d'isolement instaurée depuis le 3 octobre par la Juve, après deux cas de Covid-19 parmi son personnel. Les autres joueurs internationaux de la Juventus, comme les Italiens Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci, le Gallois Aaron Ramsey, le Français Adrien Rabiot ou le Polonais Wojciech Szczesny avaient rejoint leur sélection après un isolement de cinq jours et un deuxième test négatif.

La semaine dernière, avant le déplacement en France, deux autres joueurs portugais avaient été testés positifs: le gardien lyonnais Anthony Lopes et le défenseur lillois José Fonte.