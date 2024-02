Dani Alves, ex-star du Barça, condamné à quatre ans et demi de prison pour viol

Le Brésilien Dani Alves, ancienne star du Barça et du PSG, a été condamné jeudi par un tribunal de Barcelone à quatre ans et demi de prison pour le viol d'une jeune femme dans une discothèque de la ville en décembre 2022.

"L'accusé a brusquement saisi la plaignante, l'a jetée au sol et l'a pénétrée vaginalement, en évitant qu'elle ne bouge, alors que la plaignante disait non et qu'elle voulait s'en aller", a-t-il ajouté.

Alves, qui est en détention provisoire depuis plus d'un an et va faire appel de ce verdict, a également été condamné à verser 150.000 euros à la victime, à cinq ans de liberté surveillée une fois sa peine purgée et à se tenir éloigné de la victime pendant neuf ans et demi.

Le parquet avait pour sa part réclamé une peine bien supérieure de neuf ans de prison à l'encontre du footballeur de 40 ans.