Eden Hazard voudrait déjà quitter le Real Madrid, assure un média espagnol

Après avoir réalisé son rêve lors de l'été 2019, Eden Hazard va-t-il déjà quitter le Real Madrid cet été ? Miné par les blessures, le capitaine des Diables rouges n'a pas encore pu faire étalage de tout son talent chez les Merengue.

En deux saisons, le Brainois n'a jusqu'à présent disputé que 43 matches (5 buts et 8 assists). Des statistiques en dessous des espoirs que la direction de la Casa Blanca avait placé en lui, en déboursant quelque 100 millions (plus les bonus).

Cet été, le Real Madrid, qui est passé tout près du titre en Espagne (remporté par l'Atlético) est par ailleurs bien décidé à se reconstruire et fera le maximum pour recruter un certain Kylian Mbappé.

Selon l'émission de télévision espagnole "El Chiringuito de Jugones", la possible arrivée du champion du monde français ne serait pas de bon augure pour Eden Hazard, qui souhaiterait carrément quitter le club madrilène.

Edu Aguirre, l'un des journalistes de l'émission, assure également que le Diable Rouge ne serait plus heureux dans la capitale espagnole et voudrait retourner à Chelsea.

Cette information est-elle fiable? Difficile de pouvoir se prononcer à ce stade. Une chose est certaine, les médias ibériques n'ont pas fini de parler d'Eden Hazard et de le mettre sous pression. Le retour en équipe nationale pour préparer l'Euro devrait lui faire le plus grand bien.