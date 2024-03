Equipe de France: un mois de mars à oublier

Sèchement battue par l'Allemagne (2-0) et victorieuse dans la douleur du Chili (3-2), l'équipe de France est apparue sans ressources et sans inspiration lors du rassemblement du mois de mars dont elle ressort avec plus de doutes que de certitudes avant l'Euro-2024.

Le bilan de cet ultime rendez-vous avant la divulgation de la liste pour le Championnat d'Europe (14 juin - 14 juillet en Allemagne) a logiquement de quoi irriter et inquiéter Didier Deschamps.