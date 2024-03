Espagne: des matchs de Liga et de troisième division entachés d'incidents racistes

Ces incidents interviennent quelques jours après un match amical "pour la tolérance" entre l'Espagne et le Brésil, organisé mardi à Madrid en réponse aux injures racistes que subit l'attaquant brésilien du Real, Vinicius Junior, depuis son arrivée en 2018.

Un club espagnol de 3e division a refusé de finir un match samedi après une altercation entre son gardien de but et un supporter accusé de lui avoir lancé des insultes racistes, quelques heures après la condamnation par le Séville FC d'injures semblables envers un de ses joueurs et son entraîneur.

Samedi, Cheikh Kane Sarr, le gardien de but sénégalais du club de 3e division Rayo Majadahonda, a été expulsé à la 84e minute du match contre Sestao River après une altercation avec un supporter derrière son but, poussant son équipe à quitter le terrain et les arbitres à arrêter le match.

Selon la presse espagnole, plusieurs supporters de Sestao River, près de Bilbao, ont insulté Cheikh Sarr, 23 ans, après le deuxième but de leur équipe en fin de rencontre.

Un peu plus tôt dans la journée, le Séville FC avait déjà condamné "les insultes racistes et xénophobes" subies pendant son match à Getafe par l'Argentin Marcos Acuna, traité de "singe" selon le rapport d'arbitrage, et par l'entraîneur Quique Sanchez Flores qui assure avoir été traité de "gitan".