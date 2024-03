Espagne: le Barça corrige l'Atlético Madrid, Lewandowski trois fois décisif

Un effort de plus de 120 minutes qui a certainement pénalisé les hommes de Diego Simeone, émoussés malgré un léger turnover qui a vu les deux héros de mercredi Antoine Griezmann et Memphis Depay débuter sur le banc.

Même en l'absence de plusieurs titulaires, dont Gavi, Pedri, De Jong, Balde et Cancelo, le Barça et ses jeunes pousses en ont parfaitement profité et ont passé le test haut la main, bien guidés par les anciens de l'équipe Robert Lewandowski et Ilkay Gündogan, tous deux décisifs.

Mais c'est d'abord Joao Félix, prêté par l'Atlético et héros du match aller à Montjuic, qui a frappé le premier pour son retour au Metropolitano sous les huées.

L'attaquant portugais, qui appartient toujours aux Colchoneros, a ouvert le score sur un centre en retrait de Lewandowski, à la conclusion d’un beau mouvement collectif (38e, 1-0).