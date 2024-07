Euro-2024 - Portugal-France et Espagne-Allemagne, enfin les affiches!

Après trois semaines sans beaucoup d'émotions, l'Euro-2024 passe aux choses très sérieuses avec deux magnifiques affiches pour les premiers quarts de finale: Espagne-Allemagne (18h00) et Portugal-France (21h00), vendredi.

Prestige. Ces quatre équipes représentent à elles seules neuf des seize trophées Henri-Delaunay remportés depuis la création de la compétition, trois pour l'Allemagne (1972, 1980, 1996) et l'Espagne (1964, 2008 et 2012), deux pour la France (1984 et 2000) et un pour le Portugal (2016).