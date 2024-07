Le mercato EN DIRECT: Romelu Lukaku s'est fait doubler à l'AC Milan

Indice de crédibilité: 3,5/5, très probable . Le Diable Rouge n'a pas d'avenir à Chelsea, mais il coûte plus de 40 millions d'euros. Milan, avec Morata, a une piste cohérente qui a été privilégiée sur base de son profil. L'intérêt de Naples étant là, le dossier n'était pas urgent pour le clan Lukaku. Mais il ne faut jamais rien écarter...

Romelu Lukaku aurait perdu ses chances de signer à l'AC Milan. La Gazzetta dello Sport annonce que le club a préféré s'offrir Morata et que le Diable Rouge n'est désormais plus qu'un plan B. Le Napoli pourrait en profiter pour l'attirer.

Mason Greenwood et Marseille, c'est une affaire qui roule. L'Anglais pourrait quitter Manchester United, qui a reçu une offre de 30 millions d'euros, selon Fabrizio Romano. Une clause de revente aurait aussi été soumise et les Red Devils seraient ouverts aux discussions.

Raphaël Varane pourrait retrouver un employeur. Le défenseur français est libre de tout contrat et selon le Guardian, le club de Côme, promu en Serie A en Italie, tente de le convaincre avec une offre pour la saison prochaine.

Nico Williams , l'un des grands artisans du carton de l'Espagne à l'Euro 2024, peut compter sur de nombreux intérêts. Selon Marca, le Barça, Liverpool, le Bayern Munich et Chelsea envisageraient de le recruter cet été, en provenance de Bilbao. Le prix est fixé à 55 millions d'euros, au minimum.

L'ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise, Deniz Undav, aimerait rester à Stuttgart, où il a livré une grande saison. Le joueur priviligierait cette piste, mais Brighton, son club actuel, n'a pas encore trouvé d'accord avec la formation allemande. Le budget total requis pour un tel transfert se situerait autour des 45 millions d'euros, selon Sky Germany.

Selon The Athletic, Leny Yoro pourrait signer au Real Madrid contre un chèque de 40 millions d'euros + bonus. Le défenseur de Lille serait très tenté et un accord serait même proche d'être bouclé.

Mason Greenwood à Marseille, ça chauffe ! Selon le Guardian, le club phocéen a proposé 30 millions d'euros et une clause à la revente à Manchester United. Le club anglais serait très ouvert et des discussions vont se poursuivre pour finaliser tout cela au plus vite.

LE MERCATO EN BELGIQUE

/