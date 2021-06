Euro: les Bleus brûlent d'atteindre les huitièmes dans le chaudron hongrois

Chaud devant pour les Bleus! Dans un stade comble et largement hostile, la France vise contre la Hongrie une qualification anticipée pour les huitièmes de finale de l'Euro, samedi (15h00) sous l'écrasante chaleur de Budapest, avant même d'y défier le Portugal mercredi.

Une victoire face au petit Poucet de la poule F et l'équipe de Didier Deschamps aura aisément survécu au dénommé "groupe de la mort": avant même de défier Cristiano Ronaldo et son armada tenante du titre, quatre jours plus tard, les champions du monde auront leur ticket en poche pour le tour final.

En attendant, les Bleus découvrent la Puskas Arena et ses 68.000 places (dont 60.500 en configuration Euro) avec la confiance de ceux qui ont maté l'Allemagne 1-0 en entame du tournoi mardi à Munich.

L'entrée en lice réussie a de quoi rassurer les partenaires de Paul Pogba. Ils ont retrouvé l'intensité du Mondial-2018 tout à fait naturellement et ont semblé peu perturbés par l'un de leurs premiers matches à l'extérieur avec public.

Pour cette deuxième sortie, "les paramètres changent", remarque le capitaine Hugo Lloris: si l'adversité sur la pelouse est censée baisser d'un cran face à la 37e nation mondiale, les décibels risquent de s'envoler, dans la seule enceinte de l'Euro remplie à 100%, et sous des températures avoisinant les 30 degrés en pleine après-midi.

- "De la couleur" -

Les Portugais en ont fait les frais pendant 83 minutes lors de la première journée jusqu'à ce que les Hongrois lâchent prise en fin de rencontre (3-0) devant 55.662 spectateurs.

"Il va y avoir de l'ambiance, de la couleur, les Hongrois seront portés par leur public", a énuméré Lloris vendredi, s'attendant à une "équipe solidaire et bien organisée".

Le gardien et ses équipiers s'appuient, eux, d'abord sur une défense intraitable, créditée de cinq matches de suite sans encaisser de but dans le sillage de Raphaël Varane et Presnel Kimpembe, sur un milieu de terrain performant avec le triangle Pogba-Kanté-Rabiot, et sur une animation offensive prometteuse.

Sur ce dernier aspect, les Tricolores seront particulièrement attendus face à l'adversaire le plus abordable du groupe F.

Le trio d'attaque composé de Kylian Mbappé, Karim Benzema et Antoine Griezmann n'a pas encore ébloui le continent, contrairement aux attentes.

Benzema espère toujours un premier but depuis son retour surprise chez les Bleus, Griezmann veut retrouver son influence un peu éteinte à Munich et Mbappé enfin concrétiser ses incessants assauts en inscrivant son nom au palmarès des buteurs en Championnat d'Europe.

- Equipe-type ou rotation? -

Le cadre, en tout cas, est propice aux accélérations foudroyantes, dans un stade flambant neuf inauguré en 2019 à l'est de la capitale, infrastructure née de la fièvre bâtisseuse du Premier ministre souverainiste Viktor Orban.

L'ambiance hostile, "j'adore ça, je joue au foot pour ça", s'enthousiasme Lucas Hernandez, le latéral gauche qui s'attend à "une autre bataille".

Parées du rouge de la sélection "magyar", Budapest et sa grande fan-zone installée dans le parc Varosliget (11.000 places) rêvent à l'unisson d'une victoire surprise pour redonner du baume au coeur à une ancienne nation majeure du football, et le sourire à une population sévèrement touchée par le Covid-19.

Le pays a l'un des pires taux de mortalité au monde depuis l'irruption de la pandémie (310 morts pour 100.000 habitants environ).

Les supporters français, qui seront jusqu'à 5.000 dans le stade selon les dernières estimations, observeront de leur côté les choix du sélectionneur Didier Deschamps avec curiosité.

Misera-t-il sur son équipe-type au risque d'arriver diminué contre les Portugais mercredi ? Ou osera-t-il quelques changements pour concerner plus de joueurs?

"Je fais tout pour que le scénario de demain soit positif, mais j'ai des réflexions étape par étape. Je ne prépare pas le deuxième match en pensant au troisième", a glissé Deschamps, confirmant la disponibilité de Benjamin Pavard malgré son choc à la tête reçu mardi.

Corentin Tolisso au milieu, Lucas Digne et Jules Koundé en défense ou Ousmane Dembélé en attaque se tiennent prêts pour gratter du temps de jeu dans le chaudron hongrois... Pour Kingsley Coman, autorisé à quitter momentanément le groupe jeudi pour assister à l'accouchement de sa compagne, cela paraît plus compliqué: le Bavarois n'était pas revenu à temps pour l'entraînemnet de veille de match.