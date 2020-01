Face aux critiques, Youri Tielemans peut compter sur le soutien de son coach: "Ce n'est pas un robot"

Youri Tielemans semble emprunté physiquement ces dernières semaines. Le Diable Rouge est moins brillant qu'à son habitude à Leicester, faisant naître certaines critiques et doutes sur son niveau. Brendan Rodgers, le coach de Leicester, l'a défendu.

Moins virevoltant, parfois plus lent, en difficulté offensive: Youri Tielemans est dans une mauvaise passe à Leicester. Le milieu de terrain des Diables Rouges est ciblé par certaines critiques, qui regrettent que le Belge n'ait pas retrouvé son niveau du début de saison.

Des critiques qui ne plaisent pas à Brendan Rodgers, le coach des Foxes. Ce dernier a tenu à défendre son joueur, avançant notamment le grand nombre de matchs disputés cette saison. "Youri est l'un des joueurs les plus actifs, aussi en ce qui concerne les matchs internationaux", a expliqué le coach en conférence de presse."Ce n'est pas un robot. Je vais devoir le laisser se reposer pour qu'il soit frais. Lui et James Maddison ont été très performants. Maddison a peut-être plus de buts et d'assists, mais Youri est si jeune et si talentueux. On sait ce qu'il vaut quand il est au top. Il s'agit de faire en sorte qu'il puisse maintenir sa forme au mieux".

Le Diable Rouge va sans doute être mis au repos dans les prochains jours. L'occasion de recharger les batteries et de retrouver son inspiration.