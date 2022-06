Fifa: un an et huit mois de prison avec sursis requis contre Platini et Blatter

Combophoto montrant le président de l'UEFA Michel Platini, le 22 février 2014 à Paris, et son homologue de la FIFA Sepp Blatter, le 4 octobre 2013 à ZurichVALERY HACHE, Fabrice COFFRINI

Le parquet suisse a requis mercredi un an et huit mois de prison avec sursis contre Michel Platini et l'ex-président de la Fifa Sepp Blatter, les accusant d'avoir escroqué l'instance du football en obtenant pour le Français un paiement injustifié de 2 millions de francs suisses (1,8 million d'euros).

Le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone (sud-est) rendra sa décision le 8 juillet dans cette affaire qui a brisé la carrière des deux dirigeants, et dans laquelle ils encourent théoriquement jusqu'à cinq ans d'emprisonnement.