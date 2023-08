Foot: grosse déconvenue pour Lens, Monaco débute bien à Clermont

Lens a débuté sa saison de Ligue 1 par une grosse déconvenue à Brest (3-2), dimanche, alors que Monaco a ramené un large succès de Clermont 4-2 avec notamment deux buts de Wissam Ben Yedder, titularisé malgré sa mise en examen pour viol.

Les Sang et Or, dauphins du PSG en 2022-2023, pensaient avoir fait le plus dur en menant 2-0 au bout de 22 minutes. Mais les Brestois sont parvenus à renverser la situation, avec un doublé de Romain Del Castillo sur penalty à la clé, et à faire craquer les Nordistes, qui ont terminé la rencontre à dix après l'exclusion d'Adrien Thomasson (82e).