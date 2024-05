Foot: Jürgen Klopp, le "Normal One" devenu légende de Liverpool

Partager:

A Liverpool, Jürgen Klopp ne marchera plus jamais seul: auto-proclamé "Normal One" à son arrivée, l'Allemand repart d'Anfield en héros adoré du peuple rouge, qu'il a conquis avec une énergie communicative, une humilité et un football furieux, bercé de sourires et de titres. Les deux âmes passionnées vont communier une dernière fois, dimanche avant la "der" contre Wolverhampton, avec un "You'll Never Walk Alone" ("tu ne marcheras jamais seul") chanté à pleins poumons, chœur serré par l'émotion.

"Dire au revoir n'est jamais agréable, mais dire au revoir sans se sentir triste ou blessé, cela aurait signifié que le moment n'a pas été bon", a déclaré vendredi Jürgen Klopp, "en paix" au moment de quitter "une ville merveilleuse et très, très, très spéciale". En janvier, le ciel est tombé sur la tête des "Scousers", les supporters sonnés par l'annonce surprise du départ, en fin de saison, de l'entraîneur de 56 ans. Le sentiment de perte, de vide, résonnait alors en écho à l'héritage bâti par le lointain successeur de Bill Shankly. Comme le mythique manager écossais, figure populaire des années 1960-70, Klopp aurait pu dire: "Liverpool était fait pour moi et j'étais fait pour Liverpool".

L'histoire d'amour a pourtant débuté sur la pointe des pieds, en octobre 2015. Pour sa première conférence de presse, il s'était décrit comme le "Normal One", en opposition au surnom "Special One" dont s'était affublé Jose Mourinho une décennie plus tôt en débarquant à Chelsea. Avec humour et modestie, il avait d'emblée planté un décor qui sied à merveille à Liverpool, ville portuaire à l'histoire singulière, écrite à l'écart, voire à l'opposé du pouvoir de Londres (l'hymne anglais "God Save the King" y est sifflé, par exemple). - "J'aurais pu grandir ici" -