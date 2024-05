Foot: le FC Barcelone se sépare de son entraîneur Xavi

"Le président du FC Barcelone Joan Laporta a dit à Xavi Hernandez qu'il ne serait plus l'entraîneur pour la saison 2024-25", a indiqué le club dans un communiqué, précisant que Xavi serait sur le banc pour le dernier match de Liga dimanche contre le Séville FC.

Après moult volte-faces et de nombreux rebondissements, le FC Barcelone a finalement annoncé vendredi le départ de son entraîneur, Xavi Hernandez, après une saison que le géant catalan a terminée à la deuxième place du championnat d'Espagne, sans trophée.

Xavi avait déclaré en janvier qu'il quitterait le Barça à la fin de la saison. Mais une série de bons résultats en avril avait rebattu les cartes et l'avait poussé à rester jusqu'à la fin de son contrat en juin 2025.

Le FC Barcelone a remercié Xavi "pour son travail comme entraîneur, qui s'ajoute à sa carrière incomparable comme joueur et capitaine de l'équipe première" entre 1998 et 2015.

L'ancien international espagnol (44 ans, 133 sélections) est un pur produit de la Masia, le centre de formation du Barça qu'il a rejoint à l'âge de 11 ans. Comme joueur avec les Blaugranas, il a notamment remporté huit titres de champion d'Espagne et quatre Ligues des champions.

Mais son mandat est aussi marqué par plusieurs déceptions, notamment en Europe avec une élimination dès les quarts de finale de Ligue Europa en 2022 contre Francfort et une sortie dès les barrages d'accession en 8es de C3 l'année d'après contre United. De retour en phase finale de Ligue des champions en 2024, le Barça a été battu en quart de finale par le PSG (4-1) à domicile, après avoir gagné au Parc (3-2) à l'aller.

Cette saison - en dents de scie - il a aussi dû laisser filer son titre en Liga, impuissant face au Real Madrid, champion avec une forte longueur d'avance, et n'a remporté aucun trophée, battu par le Real en finale de la Supercoupe d'Espagne et sorti par l'Athletic Bilbao en Coupe d'Espagne.

Le club catalan "révèlera dans les prochains jours la nouvelle structure pour l'encadrement de l'équipe". Selon la presse, l'ex-entraîneur du Bayern Munich et de l'Allemagne Hansi Flick est l'un des favoris pour le remplacer.

Flick a remporté deux fois le titre de champion d'Allemagne avec le Bayern (2020, 2021).

Il avait notamment enchaîné 32 matches sans défaite à cheval sur les saisons 2019/20 et 2020/21 avec les Bavarois, avec un quadruplé Bundesliga, Coupe d'Allemagne, Ligue des champions et Supercoupe d'Europe dans cette série, enrichie ensuite avec la Supercoupe d'Allemagne et le Mondial des clubs.