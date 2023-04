Foot: à trois mois du Mondial féminin, les diffuseurs jouent la montre en Europe

La Fifa n'a "pas l'intention de brader cette compétition phare" mais, à trois mois du Mondial féminin de football, aucune chaîne télé n'a acquis les droits de diffusion en France, comme dans d'autres pays européens, faute d'accord financier concluant.

En cause: le décalage horaire avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, une compétition estivale tardive (20 juillet-20 août) et des raisons financières.