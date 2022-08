Grosse embrouille en Italie: insulté par un supporter adverse, ce joueur est à deux doigts de se battre (vidéo)

Domenico Berardi n'a pas bien vécu l'élimination de son club, Sassuolo, en Coupe d'Italie. Le club a subi les foudres de Modène, promue en Serie B cette saison, et qui s'est imposé 3-2 malgré un penalty marqué par l'Italien.

Après la rencontre, ce dernier a frôlé la correctionnelle. Énervé par les insultes lancées par un supporter adverse, il a tenté d'aller se battre, avant d'être finalement retenu par une série de personnes, dont des policiers, qui ont tout fait pour que les deux hommes n'en viennent pas aux mains.

Dans un message relayé sur les réseaux sociaux, Berardi s'est excusé, annonçant qu'il avait craqué après avoir entendu des insultes sur sa femme et son fils. "C'est parce que les choses que j'aime le plus, comme ma femme et mon fils, ont été délibérément impliquées en dehors du terrain, me blessant profondément. Je renouvelle également mes excuses aux supporters adverses. Nous sommes des professionnels et, surtout, nous devons être des exemples pour les jeunes et les enfants. Aujourd'hui, je ne me suis pas comporté comme tel", a écrit le joueur sur Instagram.

La vidéo, elle, fait le tour des réseaux sociaux.