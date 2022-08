Il est accueilli comme un roi: Dries Mertens a déjà conquis le coeur des fans de Galatasaray (vidéos)

C'est ce qu'on appelle une arrivée en terrain conquis.

Tout juste transféré en Turquie après 9 années passées à Naples, Dries Mertens a déjà une place réservée dans le cœur des fans stambouliotes. Arrivé en même temps que l'Uruguayen Lucas Torreira, lui aussi acquit par le Gala, Mertens et son comparse ont eu un droit à un premier bain de foule dès leur atterrisage à Istanbul.

Les premiers mots du Diable Rouge ont été adressé à la chaîne du club et résument assez bien son état d'esprit : "Je suis très heureux et très excité", a-t-il simplement déclaré.

Pour rappel, l'ailier originaire de Louvain a signé un contrat pour une année et une année en option. Il touchera 4 millions par saison en plus de quelques privilèges pour pouvoir se rendre en Belgique et à Naples, sa deuxième maison, durant l'année.