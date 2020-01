Inquiétude en Angleterre: Harry Kane pourrait finalement manquer l'Euro 2020

Harry Kane va-t-il disputer l'Euro 2020 ? L'Anglais, victime d'une rupture musculaire à la cuisse, est attendu pour le mois d'avril, mai au plus tard, à Tottenham. Mais la presse anglaise s'inquiète après les révélations d'un chirurgien de pointe, qui émet un avis tout à fait différent.

Le docteur Chris Wilson, très réputé en Angleterre, est en train de faire monter l'inquiétude outre-manche. Ce dernier a en effet exprimé de grandes réserves concernant Harry Kane, actuellement blessé à la cuisse. Ce dernier devrait théoriquement être de retour en avril, comme l'ont annoncé les Spurs de Tottenham dans un communiqué.

Opéré suite à une rupture musculaire, l'Anglais devrait donc manquer trois mois de compétition. Un rétablissement jugé "impossible" par le docteur Wilson, qui avance l'hypothèse d'un retour... trois mois plus tard. "Je pense qu'il lui faudra six mois pour retrouver les terrains", a lâché le médecin à Associated Press. "C'est une procédure particulière et les avis peuvent diverger. Mais selon moi, il ne sera prêt que pour la pré-saison".

Un diagnostic qui inquiète, puisqu'il signifie qu'Harry Kane pourrait être forfait pour l'Euro 2020, que l'Angleterre rêve de remporter. "Je suis conscient que Tottenham a annoncé un retour pour avril-mai. Si j'avais été sollicité, j'aurais déjà dit au joueur qu'il ne jouerait jamais un match avant six mois. Je serais très surpris que cela arrive", a précisé le chirurgien.

Les Anglais disposent de solutions intéressantes, mais Harry Kane reste l'un des cadres de la sélection. Une telle absence serait une tuile d'importance pour les Three Lions.